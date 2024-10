Ancora raffica di furti in via Baccio da Montelupo

Continuano i furti lungo via Baccio da Montelupo: soggetti spesso noti depredano ripetutamente le attività commerciali e gli esercenti sono disperati; i consiglieri di Quartiere 4 Batistini e Petrucciani (Lega) dopo un confronto con i commercianti, chiedono un Consiglio aperto alla cittadinanza sul luogo. L’ultimo colpo, nella notte di giovedì 3 ottobre alla palestra Good, dove già i ladri entrarono il 9 settembre, scassinando la macchinetta del caffè e rubando vecchi cellulari e pc; a questo giro non hanno trovato nulla e si sono consolati facendo merenda con yogurt e snack dal frigo. Sono entrati forzando la porta del seminterrato e sono stati ripresi dalle telecamere di un’attività contigua. Sabato scorso c’è stato un tentativo di scasso alla cassa della lavanderia automatica Amico Wash, dove già avevano messo a segno due colpi il 18 e il 28 settembre. Spiegano dal personale che dalle riprese telecamere sembrerebbe "una nota banda specializzata in lavanderie, che conosce bene questo tipo di casse. Aspettano nascosti che andiamo via. Poi entrano in pieno giorno e scassinano. Chi passa crede che siano clienti a lavare e uno fa da palo fuori. Il primo colpo ci costò 10mila euro. Non ne possiamo più, si sentono impunibili".

Carlo Casini