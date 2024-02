Firenze, sicurezza stradale: al via i lavori per la nuova rotatoria tra via Benedetto Marcello e via Cristofori

Firenze, 6 febbraio 2024 – Un incrocio pericoloso che sarà finalmente messo in sicurezza grazie ad una nuova rotatoria. Si tratta dell’intersezione tra via Benedetto Marcello e via Bartolomeo Cristofori.

Domani inizieranno i lavori di realizzazione della rotatoria progettata proprio per rendere più sicura l’immissione da via Cristofori su via Benedetto Marcello. L’intervento viene realizzato nell’ambito delle opere di urbanizzazione relative al piano di recupero dell’area ex Fiat di viale Belfiore: è prevista infatti nella convenzione stipulata tra

Comune e operatore privato a carico di quest’ultimo.

"Proseguono gli interventi per la sicurezza stradale - dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Questo progetto è molto importante perché riguarda una intersezione molto utilizzata in particolare dai veicoli in uscita dal quartiere di San Jacopino".

I lavori sono articolati in sei lotti successivi con divieti di transito nella corsia interna di via Benedetto Marcello in direzione di via Cristofori e restringimenti con divieti di sosta a tratti in via Benedetto Marcello, via Gioacchino Rossini e via Pierluigi da Palestrina. Termine previsto metà maggio.