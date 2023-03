Firenze, riaperta via dei Guicciardini

Firenze, 29 marzo 2023 – E' stata riaperta stamani via dei Guicciardini, a Firenze. Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione del tratto da via dello Sprone a piazza Pitti dove è stata posata la pavimentazione in pietra. Nell'occasione sono state ripristinate anche le pietre di alcune aree di piazza Pitti. Con la fine dei lavori è tornata in vigore la viabilità consueta in via dello Sprone e nelle strade adiacenti. Questa mattina l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione post riapertura con rappresentanti Confesercenti e del Centro Commerciale Naturale, rispettivamente il presidente Santino Cannamela e il responsabile sindacale Lapo Cantini per Confesercenti e il presidente Tommaso Sabatini per il Cnn.

"In via dei Guicciardini è stato eseguito un importante intervento di riqualificazion e prima dei sottoservizi e successivamente della pavimentazione con la posa del lastrico al posto dell'asfalto – ha dichiarato l'assessore Giorgetti –. I lavori si sono svolti come da programma e siamo riusciti anche ad anticipare di qualche giorno la riapertura rispetto al 31 marzo, data concordata con il Centro Commerciale Naturale”. Confesercenti e il Cnn via Guicciardini hanno espresso “soddisfazione per il rispetto dei tempi nell'esecuzione dei lavori”.