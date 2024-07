Firenze protagonista in tv. La città e la peste nera. Ecco ’The Decameron’

La città di Firenze ancora una volta protagonista sul piccolo schermo. Aspettando la quarta e ultima stagione de "L’amica geniale", la serie Rai che andrà in onda dall’ 11 novembre sul primo canale, ma anche la nuova "The Monster (Il mostro)", ispirata ai casi di cronaca del mostro di Firenze, per la regia di Stefano Sollima in uscita in autunno, nella Culla del Rinascimento è ambientata "The Decameron", serie in otto episodi disponibili da domani su Netflix. Liberamente ispirata all’iconica raccolta di racconti brevi di Giovanni Boccaccio, la serie promette divertimento e dramma all’insegna del vino e delle avventure sessuali. Traendo spunto dalla pestilenza del 1348, "The Decameron" è una commedia dark in stile soap che analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia. Siamo nella Firenze del 1348: nel trailer il Ponte Vecchio e altri suggestivi scorci non mancano anche se il prodotto è stato girato tra Cinecittà e Viterbo, il cui centro storico è stato trasformato nel capoluogo toscano del 1300. La Firenze della serie è, dunque, una città tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili, con servitù al seguito, decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una villa maestosa. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, la lotta per la sopravvivenza si fa dura tra personaggi al contempo astuti e irriverenti.