Firenze, dei post-it segnalano la presenza di siringhe abbandonate nei giardini

Firenze, 21 febbraio 2025 - Una serie di post-it colorati in corrispondenza delle siringhe lasciate nei giardini del Lungarno Santa Rosa. È l’iniziativa della community di quartiere Voci dal Gasometro per segnalare la presenza di siringhe incustodite nei giardini, molto frequentati da tante famiglie e non solo.

Negli ultimi mesi è stato infatti notato un aumento significativo delle siringhe abbandonate nell’area verde, con un impatto diretto sulla fruibilità del parco per le famiglie e i residenti della zona. Per documentare il fenomeno, la community ha raccolto una serie di fotografie, consegnate al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

“Non vogliamo creare allarmismi, ma contribuire - per quello che possiamo fare come associazione di cittadini - a risolvere la situazione”, spiegano i membri di Voci dal Gasometro. “Per questo abbiamo per prima cosa informato il Quartiere 4, con cui siamo pronti a collaborare”.

Parallelamente, la community ha anche segnalato la crescente problematica legata all’uso improprio dei fontanelli pubblici presenti nei parchi cittadini. In particolare, si richiede la chiusura temporanea del fontanello all’interno del Parco Gasometro e di quello situato nell’area giochi del Parco Santa Rosa per verificarne le condizioni igienico-sanitarie, poiché negli ultimi tempi vengono utilizzati prevalentemente da tossicodipendenti.

“Riteniamo che questa misura possa essere un primo passo per ridurre la loro permanenza nell’area e contribuire al miglioramento della sicurezza e della vivibilità del parco per tutti”, aggiungono i membri della community.

“Quello che ci preme non è mettere sotto accusa nessuno, tanto meno persone con problemi di tossicodipendenza che vanno aiutate nei percorsi di cura predisposti dalle autorità sanitarie - concludono da Voci dal Gasometro - ma contribuire a mantenere la piena e tranquilla fruibilità di un’area verde molto apprezzata da bambini e famiglie.”