Tiene più di un etto di cocaina nel calzino, arrestato

Firenze, 18 febbraio 2025 – Un’operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia municipale ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 49 anni, sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina nascosti in un calzino. L’uomo è stato bloccato sabato in via delle Lame, dopo aver tentato di sottrarsi al controllo degli agenti. Secondo quanto ricostruito, il 49enne era stato notato mentre, a bordo di uno scooter bianco, si avvicinava a una siepe a bordo strada per prelevare un grosso involucro nero. Gli agenti, che si trovavano appostati nella zona a seguito di alcune segnalazioni di attività di spaccio, sono subito intervenuti per fermarlo. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato di fuggire accelerando e cercando più volte di superare il blocco, senza successo. Bloccato con difficoltà, il sospetto ha cercato di disfarsi dell’involucro lanciandolo sulla strada. Il pacco è stato immediatamente recuperato e, al suo interno, gli agenti hanno trovato un calzino nero contenente due grossi involucri in cellophane, risultati essere cocaina per un peso complessivo di oltre 100 grammi. Nel calzino era presente anche un bilancino di precisione. Nel punto in cui l’uomo aveva recuperato la droga, i poliziotti hanno rinvenuto un altro calzino con circa 2 grammi di cocaina custoditi in un tubetto, oltre a un terzo calzino vuoto. Dopo la perquisizione nella sua abitazione, è stata sequestrata anche la somma di circa 800 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Durante il fermo, un agente della polizia municipale ha riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in tre giorni. Il 49enne è stato arrestato con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.