Rubano occhiali e aggrediscono il negoziante: due arresti a Firenze

Firenze, 18 febbraio 2025 - Hanno afferrato un paio di occhiali da sole esposti fuori da un negozio e, quando il titolare ha cercato di fermarli, lo hanno aggredito per assicurarsi la fuga. Ma la loro corsa è finita poco dopo grazie all’intervento dei carabinieri.

Furto in via dell'Albero: l'intervento tempestivo

Il fatto è accaduto nella mattina del 12 febbraio in via dell’Albero, nel centro di Firenze. Due 18enni tunisini hanno approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi della merce, ma il proprietario dell’attività, accortosi del furto, è intervenuto per fermarli. A quel punto i giovani lo hanno aggredito fisicamente, cercando di guadagnarsi l’impunità.

Intervento dei carabinieri e arresto

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, che in quel momento stava transitando nei pressi del negozio. I militari sono immediatamente intervenuti e, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno bloccato i due giovani, arrestandoli in flagranza di reato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che fortunatamente non ha riportato ferite né ha avuto bisogno di cure mediche. Gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti presso il carcere di Sollicciano.