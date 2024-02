Firenze, pedone investito a Monticelli

Firenze, 28 febbraio 2024 – Un pedone è stato investito intorno alle 20,20 a Firenze, nel rione di Monticelli. L’impatto è avvenuto tra una suv e una giovane donna, in via Domenico Veneziano circa all’altezza della rosticceria-pizzeria. La donna è stata soccorsa dall’automobilista e dai passanti, che hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza assicurandosi che rimanesse sdraiata: è viva e cosciente ma le sue condizioni non sono ancora note. Il personale del 118 ha immobilizzato l’incidentata con un asse spinale e l’ha trasportata in pronto soccorso.

Poche settimane fa un’altra donna, stavolta 80enne, è stata investita a poche decine di metri in via Pietro di Cosimo sulle strisce all’incrocio con via di Soffiano, compromettendosi una caviglia.

Una doppia coincidenza che arriva in concomitanza con l’istituzione della zona 30 nel rione, che dovrebbe salvaguardare la sicurezza pedonale ma scatena la polemica sul fatto che, per sincerarsi di rispettare i limiti, si è costretti a guidare guardando più il tachimetro che la strada. C’è poi il fenomeno della sosta selvaggia, causato dalla grave mancanza di parcheggi: spesso le auto vengono lasciate a ridosso degli incroci o fuori sagoma impedendo la visione a pedoni e automobilisti.

Carlo Casini