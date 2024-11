Firenze, riattivato il parking hub P2 di FS Park a Santa Maria Novella

Firenze, 18 novembre 2024 – È nuovamente attivo il parking hub P2 di FS Park a Santa Maria Novella per la sosta breve a rotazione. La riapertura segue la fine dei lavori in piazza della Stazione. Il parcheggio, aperto 24 ore su 24, offre 11 posti auto e prevede anche il servizio "kiss & ride", che permette di usufruire gratuitamente dei primi 10 minuti di sosta per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Tra i servizi sono presenti il telepedaggio, per l’ingresso e l’uscita dalla struttura, e una colonnina di ricarica elettrica per 2 posti auto. Il parcheggio, con ingresso da piazza Adua, consente un collegamento pedonale diretto con la stazione. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza e di assistenza in loco con operatore per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale. L’obiettivo del Gruppo FS è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio intermodale e sostenibile.

Maurizio Costanzo