Firenze, panchina rossa sull’arengario contro la violenza sulle donne

Firenze, 18 novembre 2023 - Da ogni quartiere al cuore di Firenze toccando le panchine rosse della città: un evento molto partecipato che si è concluso sull’arengario di piazza Signoria di fronte alla panchina rossa che qui resterà simbolicamente fino al 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Già dallo scorso anno abbiamo allargato questa staffetta a tutti i Quartieri - ha sottolineato l’assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese - lo facciamo una settimana prima del 25 novmbre, volendo simbolicamente aprire questo momento dedicato alla riflessione, ad un percorso vero e proprio che come comunità dobbiamo compiere per fare un passo in avanti culturale". "Portiamo con noi una staffetta simbolica - ha aggiunto - che attraversa le panchine rosse dei nostri Quartieri, testimonianza di una violenza tragica che non si deve ripetere". "Un monito, quindi, verso il futuro affinchè questo non accada più - ha concluso l'assessora Albanese - molto dipende anche da come decidiamo di vivere la nostra vita e di essere, a nostra volta, veicolo all'interno delle nostre comunità per portare un messaggio di parità che sconfigga la violenza".