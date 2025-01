Firenze, arrivati 12 bus elettrici finanziati dall’Unione Europea

Firenze, 8 gennaio 2025 – Sono arrivati a Firenze 12 nuovi bus elettrici con relativi impianti di ricarica. Saranno utilizzati per la linea del centro storico di Firenze e garantiranno un servizio di trasporto efficiente, moderno e rispettoso dell'ambiente. Si tratta di dodici bus modello Karsan, da 6 metri, ideali per il tessuto urbano delle strade di Firenze.

Possono trasportare 19 persone, con 10 posti a sedere e 9 in piedi. Sono dotati di rampa manuale e al loro interno hanno anche l'area per la carrozzina disabili. Questa nuova tipologia di bus ha la capacità di recuperare energia durante il rallentamento, contribuendo ad una maggiore efficienza energetica. Ad emissioni zero, i nuovi mezzo hanno anche la particolarità di essere silenziosi e senza vibrazioni, migliorando sia l'ambiente e il comfort per passeggeri e conducente, che l'ambiente esterno della città.

Questi nuovi 12 mezzi, finanziati con i fondi arrivati dall'Unione Europea nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027 per circa 4 milioni si uniscono ai futuri bus previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sono stati presentati la mattina dell’8 gennaio in piazzale Michelangelo alla presenza della sindaca di Firenze, Sara Funaro, dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli e dell'ad di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa, oltre al direttore del Dipartimento Centro Alessandro Stocchi, al capo movimento per il bacino di Firenze Gabriele Montagni, all'amministratore delegato di Karsan Okan Baş, al direttore di Karsan Europe srl Halit Özgür Altinsoy e alla responsabile commerciale di Karsan Europe per l'Italia Seda Nese. Presenti anche la delegata al Pums della Città metropolitana Alessandra Innocenti e il delegato al tpl Davide Baroncelli.

I nuovi bus entreranno in servizio in centro a Firenze nelle prossime settimane, dopo i collaudi e i test di routine e dopo la formazione di tutto il personale alla guida, e saranno utilizzati principalmente per le linee del centro storico fiorentino. Saranno utilizzati per le linee C1 e C2 permettendo di elettrificare entrambe le tratte. L'alimentazione dei mezzi sarà garantita al deposito in viale dei Mille.

L'investimento totale sull'elettrico a Firenze, è di 48 milioni di euro grazie al Pnrr e di oltre 4.2 milioni grazie ai fondi React EU e PN Metro Plus 2021-2027 Risorse europee, che consentono di acquistare 70 veicoli, 12 arrivati ora grazie ai finanziamenti PN Metro plus 2021-2027 e i rimanenti che arriveranno tra il 2025 e il 2026. Inoltre con la cifra stanziata saranno acquistate due infrastrutture di ricarica, la prima al deposito di Peretola, dove i lavori iniziati questa estate termineranno nei primi mesi del 2025 e l'altra in Viale XI Agosto nella zona Olmatello, i cui lavori inizieranno nel corso del prossimo anno.

“Arrivano dodici nuovi mezzi elettrici – dice la sindaca Sara Funaro – che rappresentano un'ulteriore risposta in linea con gli obiettivi che ci siamo dati su una mobilità sempre più sostenibile e un servizio sempre più efficace all'interno del centro storico. Stiamo lavorando con grande attenzione assieme alla Regione e ad Autolinee Toscane perché nel centro storico ci sia un servizio di trasporti sempre più capillare e funzionale, con questi veicoli mettiamo in campo più disponibilità di posti accanto a un'attenzione sempre altissima all'ambiente. Continueremo a lavorare in questa direzione puntando ad avere sempre più veicoli elettrici a disposizione e un servizio sempre più adeguato e all'altezza del centro storico come fortemente richiesto dai cittadini, accompagnando tutto ciò con campagne di sensibilizzazione e di promozione del trasporto pubblico e un'integrazione sempre più forte tra trasporto tranviario e su gomma”.

“La Regione Toscana – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – ha un unico appalto per il trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale, affidato ad Autolinee Toscane, che sta svolgendo un'azione complessiva ed importante di rinnovamento della flotta. Avere mezzi nuovi porta a garantire un servizio più efficiente, inoltre il rinnovamento della flotta dà la possibilità di destinare ai centri storici mezzi completamente elettrici, silenziosi e non inquinanti. La Città Metropolitana ha reso possibile un passaggio molto importante, che contribuisce a quella trasformazione green che è alla base del contratto di servizio tra Autolinee Toscana e la Regione''. ''Con questi 12 nuovi bus – conclude Giani – sale ad oltre 60 il numero dei mezzi elettrici in servizio nei centri storici del territorio regionale”.

“L'arrivo di questi nuovi bus urbani elettrici – ha detto l'assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli – è un nuovo passo lungo la strada che la Regione ha intrapreso verso una mobilità sempre più efficiente e sostenibile, che ci aiuti ad avere centri abitati meno inquinati. Ed i finanziamenti europei aiutano a sostenere le nostre scelte politiche. Voglio ricordare che siamo in linea anche con gli obiettivi del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità che assegna massima priorità al criterio di riduzione dell'impatto ambientale ed energetico nonché alla sicurezza collegata all'età massima ammissibile per i veicoli destinati al servizio pubblico. Questo garantisce l'adozione delle tecnologie più innovative disponibili a tutela dell'ambiente, dell'accessibilità delle persone a ridotta capacità motoria, al telecontrollo delle flotte ed alla rilevazione dei fattori di consumo, comfort a bordo e utenza trasportata”.