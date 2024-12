In servizio sei nuovi bus elettrici. Una svolta a tutela dell’ambiente

Il futuro... è adesso: Lucca compie un altro passo avanti nel migliorare la mobilità urbana e la qualità della vita nel centro storico. Da ieri sono operativi sei nuovi autobus elettrici Karsan da 6 metri, che garantiranno un servizio di trasporto efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente anche nelle piccole vie del centro storico. Fanno parte di un gruppo di 25 mezzi che saranno operativi entro la prossima estate e che sono stati presentati ieri in piazza San Martino dal sindaco Mario Pardini, dall’assessore comunale Mobilità Remo Santini, dall’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli, dal presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, dall’amministratore delegato di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa, dal direttore del Dipartimento Nord Simone Lusini, dal Capo Movimento per il bacino di Lucca Giorgio Virdis, dal consigliere delegato ai progetti PNRR Armando Pasquinelli e da Seda Nese, responsabile commerciale di Karsan.

Si tratta di un gruppo di mezzi che saranno operativi sulla Linea 3+, collegando il parcheggio Palatucci con la Stazione FS e attraversando il cuore del centro storico (porta San Pietro – Napoleone – San Frediano – Santa Maria) con una frequenza di circa 12 minuti. L’operazione è stata coordinata da Autolinee Toscane, quale soggetto attuatore. "Con l’arrivo di questi nuovi autobus elettrici – ha dichiarato il sindaco Pardini - Lucca si conferma all’avanguardia nella mobilità urbana. Il nostro impegno è quello di migliorare costantemente i servizi ai cittadini, garantendo un trasporto pubblico efficiente, moderno e sostenibile".

"Questo progetto – ha aggiunto l’assessore Santini – non rappresenta solo un passo avanti tecnologico, ma anche un impegno concreto per l’ambiente e la qualità della vita nel nostro centro storico. Stiamo lavorando con dedizione per trasformare Lucca in un modello che coniughi innovazione e rispetto per la nostra storia e il nostro territorio." La scelta di puntare su mezzi a zero emissioni sottolinea l’attenzione verso l’ambiente, la salute pubblica, ma anche la salvaguardia del patrimonio storico e artistico unico di Lucca dove le corse dei mezzi sono aumentate del 20 per cento nell’ultimo anno e dove nel 2025 partirà una campagna per incentivare l’uso dei bus pubblici.

"L’arrivo di questi sei bus urbani elettrici – ha spiegato l’assessore regionale Baccelli- è una prima significativa svolta nel campo dell’utilizzo di mezzi a zero emissioni ed è anche rappresentativo della strada che la Regione intende perseguire: una mobilità sempre più efficiente e sostenibile. I finanziamenti europei aiutano a sostenere le nostre scelte politiche. Voglio ricordare che siamo in linea anche con gli obiettivi del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità che assegna massima priorità al criterio di riduzione dell’impatto ambientale ed energetico nonché alla sicurezza collegata all’età massima ammissibile per i veicoli destinati al servizio pubblico".

"L’immissione in servizio a Lucca di bus a trazione elettrica va visto non come un obiettivo già raggiunto, ma come il primo passo verso una continua riduzione della nostra impronta ecologica sull’ambiente in cui viviamo – ha dichiarato Bechelli, presidente di Autolinee Toscane - anche i nuovi bus elettrici devono far parte di un processo più globale che punti con maggiore decisione alla mobilità collettiva. Un processo di rinnovamento dei mezzi, che Autolinee Toscane sta portando avanti in tutta la regione, in cui i bus più anziani e inquinanti sono via via sostituiti da bus nuovi e più efficienti e quindi meno inquinanti".

Fabrizio Vincenti