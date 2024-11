I primi bus elettrici firmati At

Una città che punta alla transizione ambientale e alla sostenibilità spiccata non poteva non avere a disposizione bus elettrici. Ed ecco che arrivano.

Sono i primi 4 bus urbani elettrici in servizio in Toscana secondo il piano annunciato ieri al Centro Pecci da At. Già su strada per i primi test, sono i primi della flotta elettrica pratese che nel 2026 si amplierà e sarà a regime.

Dopo il cambio del nome delle linee, la sperimentazione del contactless, Prato si conferma di nuovo laboratorio del trasporto pubblico toscano. I quattro mezzi arrivati sono del modello Iveco E-Way Full-Electric da 10,7 metri. Possono trasportare 84 persone, con 20 posti a sedere e 64 in piedi.