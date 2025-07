Cambio al vertice della Guardia di finanza: arriva il colonnello Galletta

Cambio al vertice della guardia di finanza di Prato: al generale di brigata Enrico Blandini succede il colonnello Raimondo Galletta, proveniente dal Gruppo di Firenze. Dopo tre anni trascorsi al vertice delle Fiamme gialle pratesi Blandini andrà a guidare il comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze. Il neo comandante Galletta, nel corso della sua carriera ha maturato significative esperienze operative e di comando in contesti complessi, distinguendosi per capacità organizzative, acume investigativo e profonda conoscenza delle dinamiche economiche del territorio toscano. "Con l’assunzione del nuovo incarico, Galletta intende proseguire il solco tracciato dal suo predecessore, assicurando continuità all’azione di presidio della legalità economica, con un’attenzione costante alle istanze del territorio, alle esigenze del mondo produttivo e al rafforzamento dei legami istituzionali", fanno sapere dal comando di via Ferrucci.

"Benvenuto, e auguri di buon lavoro, al nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Prato, colonnello Raimondo Galletta – ha detto Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli di Italia –. Il nostro è un territorio con specifiche esigenze, fin troppo cupamente note, e la storia professionale del neo comandante delle Fiamme Gialle ci racconta che saprà essere figura chiave alla guida di uno tra i presidi di legalità più importanti per la nostra provincia".

"Il lavoro della Guardia di Finanza è indispensabile, soprattutto in un territorio complesso quale quello di Prato – ha detto Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia –. Un augurio di buon lavoro al colonnello Raimondo Galletta, che prende il posto del generale Blandini. Prato ha grande bisogno di una lotta senza quartiere e continuativa all’illegalità".