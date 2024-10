Firenze, nasce una app per la traduzione simultanea che apre ai non udenti

Firenze, 23 ottobre 2024 – Nasce a Firenze “Tradooko”, l'app pensata per su­perare le barriere linguistiche attraverso la possibilità di una traduzione simultanea che si attiva con un solo clic. Ma che ha anche una peculiarità: quella, si legge in una nota, di poter rendere un incontro accessibile a partecipanti non udenti grazie alla modalità live captioning, che trascrive automaticamente l’audio in sottotitoli. Il suo creatore è un fiorentino, Niccolò Raf­faelli, professione designer, che spiega come “Tradooko è stata sviluppata facendo ricorso all’intelligenza artificiale come start up, partendo dall'esigenza di dialogare in ma­niera fluida per motivi legati al business con uno strumento in­tuitivo che preveda poca interazione col dispositivo. In Italia sono ancora una minoranza le persone capaci di dialogare almeno in una lingua straniera per motivi legati a scarsa conoscenza o timidezza nel sostenere conversazioni con stranieri”.