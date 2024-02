Firenze, molotov al consolato Usa: perquisito un giordano di 22 anni

Firenze, 3 febbraio 2024 – Una persona è stata individuata e perquisita nella notte nell'ambito delle indagini sulle due bottiglie incendiarie lanciate contro la sede del consolato Usa a Firenze e finite a terra.

Si tratta di un giovane italiano di seconda generazione, di circa 20 anni, figlio di genitori palestinesi residenti in Italia da tempo. Il giovane vive in provincia di Firenze, a Dicomano, e nella sua casa gli investigatori diretti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura del capoluogo toscano avrebbero trovato diversi riscontri, tra cui gli indumenti che il 20enne avrebbe indossato la notte in cui sono state lanciate le due bottiglie molotov nelle vicinanze della sede diplomatica americana.

Gli investigatori dei carabinieri con la collaborazione della polizia postale sarebbero risaliti al presunto attentatore seguendo le tracce telematiche lasciate per diffondere la rivendicazione del gesto che in un video è stato attributo ad Hamas. Il blitz è scattato nelle ultime ore e adesso il giovane si trova negli uffici delle forze dell'ordine. Ancora non sarebbe scattato, tuttavia, il decreto di fermo.

Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere di sicurezza che la notte dell'azione hanno ripreso una sola persona, col volto coperto, lanciare le molotov in direzione dl consolato. Da ieri poi all'esame, anche della polizia postale, un video di presunta rivendicazione apparso su un canale Telegram, 'The whole world is Hamas'.

Dopo quanto avvenuto all'esterno del consolato Usa nelle notte fra mercoledì e giovedì scorso è stato aperto un fascicolo per il reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.