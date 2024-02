Molotov contro il Consolato Usa a Firenze, le reazioni: “Gesto gravissimo”

Firenze, 1 febbraio 2024 – Dure le reazioni di condanna per quanto accaduto a Firenze, dove nella notte sono state lanciate bottiglie incendiarie contro il Consolato Usa.

"Esprimiamo indignazione per il lancio di bottiglie incendiarie contro il consolato Usa a Firenze. Auspichiamo si faccia chiarezza e si identifichino al più presto i responsabili di un gesto tanto grave quanto inquietante". Così ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti. “Un'azione del genere deve trovare la netta condanna da parte di tutti gli schieramenti politici senza esitazione alcuna. La dialettica politica che è alla base del confronto democratico deve arginare e respingere la violenza e il terrorismo che solo una ridicola minoranza vuole riportare in Italia”.

"Il lancio di molotov verso il consolato degli Stati Uniti, avvenuto questa notte a Firenze, è un fatto criminale di una gravità inaudita: estremisti politici violenti non devono avere alcuna copertura. La nostra solidarietà e stretta vicinanza per l'inqualificabile gesto va innanzitutto al personale diplomatico americano. Le istituzioni diano una risposta forte ed immediata contro questo gesto inqualificabile e forniscano totale collaborazione e supporto alle forze dell'ordine per individuare al più presto i responsabili. Il governo è già al lavoro in questo senso”. Così afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

L’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi sottolinea: “Ferma e assoluta condanna per il gravissimo gesto ai danni del consolato Usa di Firenze, contro cui la scorsa notte sono state scagliate due bottiglie incendiarie. Mi auguro che gli estremisti responsabili di questo atto inqualificabile siano quanto prima individuati e puniti - aggiunge in una nota -. Al console Daniela Ballard tutta la mia solidarietà”.