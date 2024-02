Notte di paura, molotov contro il Consolato americano a Firenze

Firenze, 1 febbraio 2024 – Questa notte, intorno alle 4, la sede del Consolato americano di Firenze è stato oggetto di un lancio di bottiglie incendiarie. Secondo quanto si apprende alcune persone, probabilmente travisate, avrebbero raggiunto il Consolato da una traversa di Corso Italia. Le molotov non hanno colpito nè danneggiato la sede. I carabinieri sono stati allertati dalla vigilanza, sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto.