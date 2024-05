Firenze, modifiche alla circolazione in via delle Torri e Costa Scarpuccia

Firenze, 1 maggio 2024 – Sono diversi i lavori previsti sulle strade di Firenze in questi giorni: oltre a quelli ormai noti – relativi alla tramvia e alla Variante al centro storico – è da segnalare che in via delle Torri ci sarà una viabilità alternativa tra il 2 e il 3 maggio. Questo a causa di lavori alla fibra ottica: la strada sarà chiusa da via Panerai a viuzzo delle Torri. Inoltre in viuzzo delle Torri sarà istituito un senso unico da via Lunga verso via delle Torri.

In Costa Scarpuccia per il montaggio di una passerella aerea dalle 23 di giovedì 2 alle 5 di venerdì 3 maggio è prevista la chiusura tra Costa Scarpuccia e via dei Bardi. Per la viabilità alternativa è stata disposta una serie di provvedimenti collaterali, ovvero: la chiusura della direttrice piazza dei Bonsi-via del Canneto; il divieto di transito per i mezzi di larghezza maggiore di 1,80 metri in Costa dei Magnoli e Costa San Giorgio. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via di Belvedere: Costa San Giorgio-piazza dei Rossi-via Stracciatella-Costa del pozzo-vicolo del Canneto-piazza Santa Maria Soprarno-via dei Bardi in direzione lungarno Torrigiani. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Serristori: lungarno Serristori-via dei Bardi. In viale Gramsci il 4 e 5 maggio, per lo smontaggio di una gru edile, sarà chiuso il controviale da viale Mazzini a viale Segni. Traslochi in Modigliani (2 maggio) e via Romana (3 maggio).