Firenze, minaccia passanti con una lancia e scarica estintore: quartiere in ostaggio

Firenze, 25 agosto 2023 – Paura nel quartiere di Rifredi per un uomo che, nella giornata di giovedì, ha tenuto in scacco il quartiere dopo aver dato in escandescenze. Completamente nudo sul terrazzo, ha prima minacciato i passanti con una lancia, poi ha scaricato un estintore, alla fine lanciandolo.

Molti cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine. Accade in via Pisacane. Si tratta della stessa persona che nei mesi scorsi aveva appiccato il fuoco a un garage minacciando di far saltare in aria il palazzo. In quel caso l’uomo era stato poi ricoverato a Careggi. Da tempo le persone della zona segnalano la pericolosità della situazione.