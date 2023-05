Firenze, minaccia con il coltello perché non vuole pagare la cena. Arrestato

Firenze, 25 maggio 2023 – Ha consumato una cena a base di pesce in un ristorante dell’Isolotto a Firenze, ma poi ha rifiutato di pagare il conto e ha tentato di fuggire minacciando con il coltello il cameriere. E’ quanto è accaduto il 24 maggio sera in città. Il 63enne fiorentino, già noto alle forze dell’ordine, ha intimato al cameriere, impugnando la lama, di lasciarlo andare. Il dipendente, spaventato, non lo ha trattenuto ma ha chiamato il 112.

Poco dopo, secondo quanto emerso, il malvivente è stato individuato dai carabinieri e per non farsi prendere avrebbe di nuovo brandito il coltello. Dopo una colluttazione, è stato disarmato e arrestato per rapina, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.