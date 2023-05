Rapina al supermercato, cassiera minacciata con un coltello

Camaiore (Lucca), 23 maggio 2023 – Grande paura nella tarda mattinata di oggi per una rapina al supermercato Conad di Capezzano Pianore. Una scena terribile ripresa con un telefonino mostra il malvivente con il volto coperto e un coltello da cucina in mano, con il quale minaccia la cassiera del negozio per farsi consegnare i contanti.

Ovviamente sconvolti i clienti che in quel momento si trovavano nel punto vendita Conad di via Giacosa e i dipendenti del negozio. Il bandito è scappato con una somma di denaro ancora da quantificare, mentre i dipendenti davano l’allarme alle forze dell’ordine.