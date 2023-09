Publiacqua, lavori a Firenze. Disagi per il traffico

Firenze, 11 settembre 2023 – Lavori in vista a Firenze con possibili disagi per la circolazione da qui ai prossimi due giorni. Lo annuncia Publiacqua per aggiornare i cittadini del Comune di Firenze sui cantieri che si aprono sulla rete idrica che potrebbero avere effetti sul traffico locale.

In via Maddalena, all’altezza civico 5, lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 12 settembre, mentre in via Dei (incrocio con via Magellano) lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 12 settembre.

In via Boccherini (altezza civico 17), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 12 settembre, mentre in via Trieste (altezza civico 20), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 13 settembre.