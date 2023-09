Publiacqua, a Firenze prorogati fino al 10 settembre i lavori in via Bolognese

Firenze, 1 settembre 2023 - E' stato prorogata al 10 settembre la conclusione dei lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese, a Firenze: il tratto è quello compreso tra il civico 37/r e il civico 149. È quanto annuncia, in una nota, Publiacqua che spiega come l'intervento, iniziato lo scorso 19 agosto, "ha incontrato problematiche tecniche in base alle quali è stata richiesta una proroga di 10 giorni".

Il rinnovo della rete idrica di adduzione e distribuzione di via Bolognese è finanziato col Pnrr e quindi, si spiega ancora da Publiacqua, "ha tempistiche stringenti. Publiacqua, di concerto con il Comune di Firenze, ha individuato i mesi estivi come quelli più adatti per un lavoro così importante, ma anche impattante sulla viabilità, proprio per la chiusura delle scuole e quindi un minor disagio per i cittadini".

A livello di viabilità fino al 10 settembre in via Bolognese, dall'intersezione con via Salviati all'intersezione con Largo Fanciullacci (relativamente alla sola direttrice ingresso in città) rimane il divieto di transito a tutti i veicoli.