Firenze, lavori in via di Montughi e borgo San Iacopo

Firenze, 3 marzo 2025 - Prendono il via da oggi a Firenze alcuni lavori stradali. In particolare in via di Montughi per la ricostruzione di un muro crollato da lunedì 3 marzo la strada sarà chiusa tra via Bolognese e via Stibbert; divieto di transito anche in via Stibbert tra via Vittorio Emanuele Secondo e via di Montughi. Percorso alternativo per via Bolognese: via Vittorio Emanuele Secondo-via Trieste-via Trento-via Bezzeca-via Trieste-largo Fanciullacci-via Bolognese. Termine previsto 16 aprile. In borgo San Iacopo per lo smontaggio di un cantiere lunedì 3 marzo dalle 9 alle 20 sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Belfredelli e piazza dei Frescobaldi, mentre il tratto via dei Belfredelli-via dei Guicciardini diventerà a senso unico verso via dei Guicciardini. Cambio di senso anche in via dei Guicciardini che tra Borgo San Iacopo e via dei Bardi diventerà a senso unico verso via dei Bardi. La direttrice lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici-lungarno degli Archibusieri-piazza del Pesce diventerà a senso unico verso Por Santa Maria; cambio di senso in Por Santa Maria che tra lungarno degli Acciaioli e Borgo Santi Apostoli diventerà a senso unico verso quest’ultimo. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dei Guicciardini/via dei Bardi diretti nel tratto interdetto lato Ponte Vecchio: via dei Barbadori-via dei Belfredelli. Percorso alternativo per i veicoli diretti al tratto interdetto lato piazza De’ Frescobaldi lato Torrigiani: Ponte alle Grazie-Lungarno Generale Diaz-lungarno Anna Maria Luisa de Medici-lungarno degli Archibusieri-piazza del Pesce-via Por Santa Maria-Borgo Santi Apostoli-piazza Santa Trinita-via Tornabuoni-Ponte Santa Trinita. La porta telematica in Corso dei Tintori sarà accessibile anche agli autorizzati del settore O.