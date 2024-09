Firenze, interventi stradali in lungarno Vespucci e Borgo Albizi

Firenze, 16 settembre 2024 – Sono diversi gli interventi in programma da oggi, 16 settembre, a Firenze. In lungarno Vespucci per sollevamento materiali con autogrù dalle 22.30 di lunedì 16 alle 5.30 di martedì 17 settembre sarà in vigore un divieto di transito tra piazza d’Ognissanti e piazza Goldoni. Percorso alternativo: Ponte Vespucci-lungarno Soderini-via lungo le mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano-piazza Nazario Sauro-Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-lungarno Vespucci.

In Borgo Albizi da oggi è in programma un intervento relativo a un nuovo allacciamento centralizzato alla rete di distribuzione del gas. Il tratto tra piazza San Pier Maggiore e via delle Seggiole sarà chiuso. Per consentire la viabilità alternativa sono stati predisposti ulteriori provvedimenti: divieto di transito sulla direttrice via di San Pier Maggiore-piazza San Pier Maggiore-via Palmieri (tra piazza di San Pier Maggiore a via dei Pandolfini); cambio di senso in via Palmieri (da piazza di San Pier Maggiore verso via dei Pandolfini). Percorso alternativo: via Verdi-via dei Pandolfini-via delle Seggiole-piazzetta Calamandrei-Borgo Albizi.