Firenze, gli interventi stradali al via questa settimana

Firenze, 27 novembre 2023 - Ripristini localizzati della pavimentazione in lastrico in via dei Fossi e piazza Goldoni. E anche nuovo asfalto in via Gian Paolo Orsini e lavori per allacci alla rete idrica in via del Mezzetta, interventi poi in via della Stufa. Sono alcuni degli interventi che prenderanno il via da questa settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, da lunedì 27 novembre sono in programma alcuni ripristini localizzati del lastrico in via dei Fossi e piazza Goldoni. Per effettuare gli interventi via dei Fossi sarà chiusa da via Palazzuolo a piazza Goldoni. Per quanto riguarda la piazza sono previsti restringimenti e la chiusura dell’incrocio con via dei Fossi: a questi provvedimenti si aggiungeranno in una prima fase la chiusura dell’uscita dalla piazza verso lungarno Vespucci/Ponte alla Carraia; a seguire i lavori interesseranno la zona centrale tra l’aiuola e la stazione interrata dei cassonetti e metà attraversamento in corrispondenza dell’incrocio con via della Vigna Nuova.

In questa seconda fase per garantire la direttrice da lungarno Vespucci/Ponte alla Carraia verso via della Vigna Nuova e Borgo Ognissanti sarà cambiato il senso della corsia lato lungarno Vespucci. Per garantire la viabilità alternativa alla chiusura di via dei Fossi previsto il cambio di senso anche in via del Porcellana (da via Palazzuolo a Borgo Ognissanti. Itinerario alternativo per i veicoli inferiori ai 35 quintali provenienti da piazza Santa Maria Novella e diretti in Borgo Ognissanti: piazza Ottaviani-via Palazzuolo-via del Porcellana. Itinerario alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali diretti lato piazza Goldoni: via della Scala-via Rucellai-via Il Prato-via Curtatone-lungarno Vespucci.

Nella notte tra venerdì 1° e martedì 2 dicembre sarà effettuata l’asfaltatura di via Gian Paolo Orsini. L’intervento sarà effettuato in orario 21-6 con l’interruzione della circolazione sulla direttrice via Gian Paolo Orsini (da via di Ripoli a piazza Ravenna)-piazza Ravenna (tra via Gian Paolo Orsini e via Poggio Bracciolini). Divieto di transito anche in via Bruni (da via Salutati a via Gian Paolo Orsini). Circolazione deviata su via di Ripoli-via Salutati.

Gli altri interventi: Via del Mezzetta: da lunedì 27 novembre sarà istituito un divieto di transito tra via del Gignoro e via Rajna per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Prevista anche la chiusura della pista ciclopedonale in via della Rondinella dalla carreggiata principale di via della Rondinella e via del Mezzetta. Itinerario alternativo per raggiungere via del Mezzetta lato via Rajna: via del Gignoro-via della Rondinella-via Rajna-via del Mezzetta. Percorso per raggiungere via del Mezzetta lato via del Gignoro: via del Mezzetta-via del Gignoro-via del Mezzetta. L’intervento si concluderà il 3 dicembre.

Via della Stufa: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 27 novembre sarà interrotta la circolazione da piazza San Lorenzo e via Taddea. Termine previsto 15 dicembre.