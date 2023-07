Firenze: incidente tra un pullman e un’auto, caos traffico in zona stazione

Firenze, 26 luglio 2023 – Un incidente avvenuto stamani prima delle 8.30 in via Santa Caterina d'Alessandria a Firenze ha creato ripercussioni al traffico non solo per l'accesso in piazza Stazione ma anche sui viali di circonvallazione, con disagi al traffico registrati ancora a metà mattinata.

L'incidente, si spiega dalla polizia municipale, ha coinvolto un pullman e un'auto: non ci sono stati feriti.