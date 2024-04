Firenze, incidente in via Romana. Suv abbatte una fila di motorini: strada chiusa per ore

Firenze, 9 aprile 2024 – Un incidente a domino, quello che si è verificato stamattina in via Romana vicino al parco di Boboli: un grosso suv Mercedes, per cause ancora da accertare, è andato sbattere contro una fila di motorini parcheggiati, rovesciandone una decina in terra e danneggiando diversi di questi.

“Erano da poco passate le 10, quando sentito un forte rumore di ferri che cadevano, tanto che credevo che fossero cadute le impalcature di un vicino cantiere, mi sono spaventato e mi sono affacciato dal negozio a vedere cosa fosse successo – racconta Gennaro, un vicino commerciante – Così mi sono trovato di fronte alla scena di questo incidente, dove per fortuna pare che nessuno si sia fatto male”.

Ancora è da ricostruire la dinamica, ma da prime ricostruzioni pare che il suv sia andato prima a battere contro un’autovettura parcheggiata, poi abbia perso il controllo e abbia impattato contro la fila dei motorini. Da accertare pure le cause, ma una delle ipotesi al vaglio è un malfunzionamento o un errore nell’utilizzo del cambio automatico del suv. Sul luogo sta intervenendo la polizia municipale e si è dovuto chiudere un tratto di strada per consentire le necessarie rilevazioni e ripristino della carreggiata. Al momento non risultano feriti. Carlo Casini