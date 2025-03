Firenze, inaugurata una panchina rossa nel chiostro del Conventino Fuori le Mura

Firenze, 7 marzo 2025 – Firenze ha una nuova panchina rossa, installazione per dire no alla violenza contro le donne. È stata inaugurata nel chiostro del Vecchio Conventino nel giorno che precede la Giornata internazionale della Donna. La panchina rossa, come simbolo per combattere la violenza contro le donne, è una seduta che è stata voluta da Artex, ed è stata inaugurata oggi, 7 marzo alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, nel complesso di Via Giano della Bella 20. Presenti all’inaugurazione della seduta erano Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e Congressi del Comune di Firenze, insieme a Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunità di Firenze, ea Sara Biagiotti ed Elisa Guidi del comitato di direzione di Artex. La panchina rossa ha una scritta che spicca sulla seduta, ed è stata un’artigiana di Officina Creativa Lab a decorare la panchina rossa con la frase “Se io non voglio, tu non puoi”. Una inaugurazione speciale, che avviene alla vigilia dell’8 marzo, Giornata della festa della donna. Nel corso dell’inaugurazione alle donne che erano presenti sono state distribuite delle mimose, fiore simbolo dell’8 marzo. “Crediamo che questa panchina possa avere un forte valore simbolico in un luogo che quotidianamente è abitato da 26 artigiani, per la maggior parte donne, che qui hanno i loro ateliers e laboratori. Il Conventino Fuori le Mura oltre ad essere un centro di produzione artigianale è anche un luogo di socializzazione frequentato da molti giovani e da studenti; per questo pensiamo che il messaggio della panchina rossa possa raggiungere una diversificata e vasta platea e così contribuire a sensibilizzare un impegno collettivo per un futuro senza violenza” spiegano Sara Biagiotti ed Elisa Guidi del comitato di direzione di Artex. “Ringraziamo Artex e Officina Creativa Lab per questa iniziativa - dicono l'assessora alle Pari Opportunità Benedetta Albanese e l'assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini -. L’installazione di questa panchina rossa nel chiostro del Conventino Fuori le Mura ha un valore aggiunto perché realizzata grazie alla maestria delle donne artigiane, protagoniste all’interno di un’attività a prevalenza femminile. La lotta alla violenza contro le donne necessita dell’impegno di tutti, il protagonismo del mondo imprenditoriale, del lavoro e dell’artigianato dà un importante contributo a questo obiettivo”.