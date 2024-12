Firenze, il turismo esperienziale si fa professione con l’Academy di Towns of Italy Group

Firenze, 25 novembre – Towns of Italy Group, tour operator incoming pioniere nel turismo esperienziale di alta qualità, annuncia il lancio del Progetto Academy, un’iniziativa volta a formare e sostenere i giovani talenti e professionisti del settore turistico, grazie alla collaborazione con prestigiosi istituti di formazione come il CST - Centro Studi Turistici e l’ Hospitality Innovation Retreats Powered by Hia. Chi sono gli experience makers? Sono professionisti esperti, capaci di progettare e realizzare sul campo esperienze autentiche, coinvolgenti e memorabili, strettamente connesse alle tradizioni e all'identità del territorio. Grazie alla loro competenza, riescono non solo a fornire un servizio di qualità, ma a trasformare i momenti del viaggio dei visitatori stranieri in Italia in emozioni genuine da vivere e ricordi da condividere. E non è un caso che il tutto sia promosso da Towns of Italy Group, fondato nel 2006 come Florencetown da Luca Perfetto e Urbano Brini, che propone esperienze di qualità, autentiche e innovative in tutta Italia, per diversi target di visitatori stranieri: dagli iconici tour condivisi, quali le cooking classes offerte nelle proprie scuole di cucina in Italia o le escursioni in Vespa, le visite museali speciali ed altre “experience”, a itinerari per gruppi, no a servizi per il segmento luxury. Il Progetto Academy, appena lanciato, mira a creare un polo d’eccellenza per la formazione e la professionalizzazione di chi è interessato ad intraprendere o a rafforzare la carriera nel turismo esperienziale, offrendo corsi tecnici avanzati destinati a vari proli professionali: dagli accompagnatori turistici, ai manager di tour operator. Questa idea nasce dalla visione di Luca Perfetto, CEO del Gruppo, di elevare le competenze dei professionisti nel turismo esperienziale, con la consapevolezza che il successo di un’azienda dipende in gran parte dalle persone che ne fanno parte. L'obiettivo principale è supportare i giovani talenti, sia all'interno del Gruppo che nell’intero settore, formando una nuova generazione di esperti altamente qualicati, capaci di valorizzare il proprio territorio e offrire esperienze autentiche e coinvolgenti, preparandoli ad una professione che richiede conoscenze e capacità distintive. Inoltre, rappresenta un’importante opportunità per la crescita e lo sviluppo di questa tipologia relativamente recente di turismo in Italia, contribuendo a consolidare il ruolo del paese come una destinazione leader per il settore. Il programma dei corsi, che si svolgono a Firenze nelle sedi degli enti citati, include percorsi di studio completi e approfonditi, con la partecipazione attiva anche dei professionisti di Towns of Italy Group, nella stesura dei programmi e nell’insegnamento in aula, su materie di ampio respiro, relative alle competenze relazionali, normative, digitali, manageriali, molte delle quali in lingua inglese. Oltre al contributo nella formazione teorica, Towns of Italy Group offre stage e borse di studio, premiando l’impegno degli studenti più meritevoli. “Crediamo fermamente che investire nella formazione e nelle competenze sia essenziale non solo per il nostro successo, ma anche per elevare il livello di professionalità dell’intero settore. Soprattutto per trasmettere la passione e l’emozione che si prova lavorando in questo settore”, ha dichiarato Luca Perfetto, Ceo di Towns of Italy Group. L'iniziativa vede il supporto del consulente Simone Tani, esperto nel campo delle relazioni istituzionali e delle risorse umane, il cui contributo arricchisce ulteriormente il valore formativo dell’Academy, ed è seguita internamente da Lara Pazzi, Responsabile Risorse Umane di Towns of Italy Group. I corsi. Tour Operating Manager – Fondazione Tab Obiettivo: diventare Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell’offerta delle liere turistiche e culturali. Target: età compresa tra i 18 e i 55 anni, diploma di scuola superiore o laurea. Corso iniziato il 7 novembre 2024,, 2000 ore totali, di cui 1010 in aula e laboratorio e 990 in stage in azienda. Il Corso si svolge presso Villa Strozzi, Via Pisana 77, Firenze. Corso per accompagnatore turistico riconosciuto dalla Regione Toscana – Centro studi turistici. Obiettivo: diventare un professionista in grado di accompagnare singole persone o gruppi durante viaggi in Italia o all’estero. Si occupa dell’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare quei servizi di assistenza ai partecipanti, fornendo informazioni di interesse turistico, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. Aperte iscrizioni no al 31 Dicembre 2024, Target: diplomati di scuola secondaria di secondo grado, conoscenza di una lingua straniera certicata, almeno livello B1 certicato. 300 ore totali - da Gennaio ad Aprile 2025 Towns of Italy mette a disposizione borse di studio per gli studenti più meritevoli. Inoltre, al termine del corso, Towns of Italy offrirà un contributo economico per il rilascio della patente KB (che permette la guida di una vettura NCC no a nove posti) agli studenti idonei e interessati a una collaborazione continuativa con l'azienda. Il Corso si svolge presso il Centro Studi Turistici, Via Piemonte 7, Firenze. - Hospitality Innovation Retreats Powered By HIAMaster in programma per il 2025. Target: professionisti del settore. Il Corso si svolge presso il Mulino di Firenze 4S, Via Villamagna 119, Firenze.