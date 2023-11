Firenze, il Consiglio comunale aperto a ragazze e ragazzi

Firenze, 16 novembre 2023 - Proseguono gli appuntamenti per questo anno scolastico nel Salone dei Duecento all’interno del progetto “Il Consiglio comunale aperto alle ragazze ed ai ragazzi”. Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ed il consigliere Renzo Pampaloni hanno incontrato gli studenti della II N della scuola superiore Marco Polo ITS e gli studenti della III A della scuola media Machiavelli. Dopo aver eletto il presidente ed il vicepresidente, gli studenti hanno incentrato la discussione su alcune questioni di loro particolare interesse. Il progetto ha l’obiettivo di far avvicinare i giovani alle istituzioni, di migliorare la conoscenza del Comune ed in particolare del Consiglio comunale che è l’organo più vicino e deputato a prendersi cura di ciascun individuo presente sul proprio territorio.