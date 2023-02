Firenze, i principali interventi stradali al via da oggi

Via Cavour a Firenze

Firenze, 20 febbraio 2023 - La sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Cavour, lavori per la pista ciclabile in via Perfetti Ricasoli e nuovi allacci alla rete idrica in piazza Bacci e via dell’Olivuzzo. Sono questi i principali interventi che che prendono il via da oggi sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda via Perfetti Ricasoli sono in programma da oggi i lavori relativi al nuovo collegamento ciclabile Firenze-Prato saranno istituiti restringimenti di carreggiata tra via Famiglia dei Benini e via Petrocchi. Termine previsto 4 marzo. In via Cavour iniziano sempre oggi i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas. Dalle 21 saranno istituiti restringimenti di carreggiata tra via Sant’Anna e via Salvestrina e tra via Sant’Anna e il numero civico 92/A e chiusa la pista ciclabile da viale Matteotti a via Salvestrina. Restringimenti di carreggiata anche in via Salvestrina e via Sant’Anna. Termine previsto 19 marzo. In piazza Bacci lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica: fino al 24 febbraio sarà in vigore un divieto di transito tra via del Poggio alla Noce e la viabilità principale posta sul lato numero civico 6. In via dell'Olivuzzo i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica inizieranno dal 22 febbraio con la chiusura della corsia preferenziale nel tratto via Starnina-via Veneziano. La strada diventerà quindi a senso unico verso via Starnina. Nel tratto da via Spinello Aretino al numero civico 70 sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto 28 febbraio. Niccolò Gramigni