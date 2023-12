Firenze, i principali cantieri al via in settimana

Firenze, 2 dicembre 2023 - Asfaltatura notturna in viale Fratelli Rosselli e nella zona di via Berio-viale del Visarno. E ancora la prosecuzione della riqualificazione in via Guelfa. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per la riqualificazione di via Guelfa che interessa sottoservizi, marciapiedi e carreggiata, da lunedì 4 dicembre il cantiere interesserà l’intersezione con via San Zanobi con chiusura del tratto via San Zanobi-via Santa Reparata. Via San Zanobi diventerà a senso unico nel tratto via Guelfa-via XXVII Aprile verso quest’ultima. In via XXVII Aprile sarà revocata la corsia preferenziale tra piazza Indipendenza e via Santa Reparata. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Indipedenza e diretti in via degli Alfani: via Nazionale-via Guelfa-via XXVII Aprile-via Santa Reparata-via Guelfa. Questa fase andrà avanti fino al 10 dicembre. Da lunedì 4 dicembre sono in programma anche i lavori di asfaltatura notturna in viale Fratelli Rosselli. Per tre notti consecutive l’intervento interesserà la direttrice ingresso città con restringimenti di carreggiata. A seguire i lavori si sposteranno, sempre in orario notturno, in via Berio-via Fosso Macinante-viale del Visarno-piazza Jefferson con chiusure a fasi successive (orario 21-6). L’intervento si completerà con la direttrice in uscita città di viale Fratelli Rosselli sempre con restringimenti di carreggiata. Inizieranno invece martedì 5 dicembre i lavori di asfaltatura in via Carrara con l’interruzione della circolazione tra via dell’Argingrosso e via dell’Isolotto. Percorso alternativo in entrambi i sensi: via dell’Isolotto-via dell’Argingrosso. Termine previsto 15 dicembre. Infine nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre per concludere l’asfaltatura di via Gian Paolo Orsini la strada sarà chiusa dalle 21 alle 6 da via di Ripoli a via Bruni.