Firenze, guida l'auto senza patente e assicurazione: fermato

Firenze, 6 settembre 2023 - Senza patente italiana e senza assicurazione. Viaggiava così, a bordo di un'auto, un 35enne fiorentino fermato ieri pomeriggio in viale Pieraccini da una pattuglia del reparto Rifredi della polizia municipale. Alla richiesta dei documenti il conducente ha mostrato una patente di guida australiana in corso di validità senza peraltro avere ostensibile la prescritta traduzione e il permesso internazionale di guida. In un italiano stentato ha poi cercato di convincere gli agenti della regolarità del possesso di quel documento. Dagli accertamenti è risultato invece che l'auto era intestata alla madre del giovane, residente a Firenze, ed era priva di copertura assicurativa. A quel punto il 35enne si è tradito e per ribattere alle contestazioni ha cominciato a parlare un fluente italiano. Un altro rapido controllo all'anagrafe ed è saltato fuori che era sempre stato residente in Italia e pertanto doveva essere in possesso della patente italiana. Alla pattuglia non è rimasto che sequestrare l'auto e ritirare il documento.