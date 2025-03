Firenze guida la classifica degli studenti che rifiutano l'ora di religione

La città di Firenze primeggia in una classifica molto particolare, diffusa da Uaar dopo aver chiesto al ministero dell’Istruzione e del Merito l’aggiornamento sulla frequenza dell’insegnamento della religione cattolica (Irc) nelle scuole statali: il capoluogo toscano è al primo posto come percentuale di studenti che scelgono di non frequentare l’ora di religione. Una pratica che prima era considerata inusuale e adesso è molto diffusa tanto che in Italia 1,6 milioni di studenti si avvalgono di questa possibilità. Spicca dunque il sorpasso laico di Firenze (51,51%). Al secondo posto c’è Bologna (47,29%), poi Aosta (43,58%). Se si considera l’intero territorio provinciale il primo posto fiorentino non cambia (39,79%), ma si assottiglia il ‘vantaggio’ su Bologna (38,15%). In relazione invece agli istituti, il tecnico Sassetti-Peruzzi ha l’86,78% di ragazze e ragazzi che scelgono per un ‘Religione? No grazie’, risultato che è il terzo a livello nazionale, preceduto solo dal professionale e tecnico Olivetti di Ivrea (rispettivamente col 90,7% e 87,88% di studenti che non si avvalgono dell’ora di religione). Sui licei torna Firenze in testa, in particolare il Leon Battista Alberti (84,65%). "Per l’ennesima volta l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti - dichiara il segretario nazionale Uaar Roberto Grendene - colma carenze ministeriali e rende pubbliche informazioni che incredibilmente mancano dal Portale unico dei dati della scuola. Il ministro Valditara sembra un po’ troppo impegnato a privilegiare l’insegnamento religioso, con concorsi farsa per assumere in ruolo docenti scelti dal vescovo e con la recente trovata di far studiare in chiave identitaria la Bibbia a bambini di sei anni. Dovrebbe invece tutelare i diritti delle sempre più numerose famiglie che chiedono una scuola laica e iniziare a pensare a un sistema nazionale d’istruzione privo del fardello dell’ora di religione cattolica".

Niccolò Gramigni