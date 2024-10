Firenze, giovani under 30 a lezione dai Maestri Artigiani

Firenze, 8 ottobre 2024 - Giovani under 30 a lezione dai Maestri Artigiani per impararne i segreti. Torna “Arti e Mestieri Lab: I mestieri della moda: dal gioiello all’oggetto iconico”, una serie di workshop gratuiti promossi da Artex, realizzati nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, con il supporto di Regione Toscana, Comune di Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Toscana, e in collaborazione con Unicoop Firenze. Per questa seconda edizione, tutta incentrata sul tema dell’oreficeria e del bijoux contemporaneo, le Maestre Artigiane, specializzate nella progettazione e sviluppo di oggetti preziosi, racconteranno la loro esperienza, introdurranno le tecniche di design e lavorazione, parleranno del percorso formativo e del significato di fare impresa oggi, riprendendo la tradizione, innovando linee e tematiche. Gli appuntamenti sono rivolti a giovani della fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, e si terranno nella Sala Masaccio e nella Sala Artex di Officina Creativa Lab by Artex, al Conventino fuori le Mura (in Via Giano della Bella 20) a Firenze – nei pomeriggi di giovedì 10 e 24 ottobre, e 7 novembre. Ogni laboratorio inizierà alle ore 16.30 (ritrovo ore 16.15) e si concluderà intorno alle 18. Le esperienze verranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale Instagram di Artex. Al termine di ogni workshop ci sarà la possibilità di gustare un aperitivo al Conventino Caffè Letterario ad un prezzo speciale. Il primo appuntamento (10 ottobre, ore 16.15) sarà “Seguire le linee e rompere gli schemi” con Negar Azhar Azari di NAA Studio. Negar Azhar Azari parlerà della nascita del suo progetto, sperimentale e innovativo, del suo percorso formativo e del significato di fare impresa oggi, riprendendo la tradizione, innovando linee e tematiche, mostrerà progettazione e sviluppo di oggetti preziosi incisi in argento e oro, introducendo le tecniche di design e lavorazione che da secoli caratterizzano l’ornato fiorentino. Secondo incontro “Trasparenze e Creatività” (24 ottobre, ore 16.15) con Caterina Zucchi di Studiozero-vetro. Caterina Zucchi, maestra del gioiello in vetro, progetta e crea interamente a mano gioielli in vetro di Murano soffiato e non; racconterà il proprio laboratorio, le tecniche di lavorazione del vetro, compresa la soffiatura a mano libera, senza uso di stampi, che rende ancora più unico il risultato e valorizza le capacità artigianali. Ultimo evento “Gioielli a quattro mani” (7 novembre, ore 16.15) con Arianna Celleno e Sandra Ugolini de Il Carato. Lo stile della bottega Il Carato ha forgiato, per più di 40 anni, il proprio percorso creativo con gioielli unici realizzati a mano. Il Carato condivide con i propri clienti passioni, storie e momenti di vita creando gioielli dal riuso dei materiali per un impatto sull’ambiente più sostenibile. Le Maestre Artigiane racconteranno le loro creazioni nate plasmando la materia in una libertà di forme e colori, fondendo la conoscenza artigianale con l’alta oreficeria. "Quello che proponiamo è un viaggio nella manualità che si fa arte, per conoscere da vicino il significato dell’impresa e il percorso di formazione che ha portato le Maestre Artigiane ad affermarsi nel campo del gioiello contemporaneo” afferma Giovanni Lamioni, presidente di Artex. “L'intento è trasmettere i saperi alle nuove generazioni, in un passaggio di consegne del patrimonio artigiano”. *Le produzioni artigianali artistiche – commenta l’assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras - rappresentano un patrimonio unico per la Toscana, sia dal punto di vista economico, che produttivo e sociale. Tali produzioni di alto livello qualitativo sono uno dei fattori che costituiscono l'immagine riconosciuta della Toscana. Quando si parla di gioielleria, poi, al fascino della bellezza si uniscono la preziosità dei materiali e la maestria dell'artigiano, un patrimonio culturale che non possiamo disperdere e che deve essere tramandato alle nuove generazioni. Occasioni come quella organizzata da Artex sono dunque preziose e vanno nella giusta direzione." “Le botteghe artigiane con le loro maestranze rappresentano l’identità più autentica di Firenze – dice l’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo di Firenze Jacopo Vicini – nonostante siano da sempre associate all’idea di tradizione, in realtà sono quei luoghi in cui viene tramandato agli allievi il valore dell’innovazione, l’urgenza di portare il pensiero sempre avanti rispetto ai tempi vissuti per poter affermarsi nel mondo. Questa è la vera anima della nostra città, è ben più forte e radicata di quanto talvolta non si pensi e la si ritrova ancora intatta nelle aziende più innovative del territorio. Arti e Mestieri Lab, quest’anno dedicati ai saperi dell’oreficeria che da secoli sono patrimonio di queste terre, declina in un ambito contemporaneo quella che è l’essenza della creatività fiorentina: il fatto che a tramandare i saperi siano Maestre Artigiane proietta questo progetto così prezioso ancora più avanti nel futuro”. "Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo al programma di eventi Arti e Mestieri Lab promosso da Artex - fanno sapere da Unicoop Firenze -. E' una proposta ricca e di qualità che mette al centro i più giovani, creando occasioni di incontro e di scoperta del patrimonio storico e artigianale del nostro territorio. Ringraziamo Artex per la collaborazione e invitiamo il pubblico dei più giovani ad approfittare degli appuntamenti in programma, pensati nell'ambito del progetto Under 30 di Unicoop Firenze".