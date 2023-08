Firenze, Gandolfo: "Lavori Pon in ritardo e grosse perdite d'acqua"

Firenze, 31 agosto 2023 – Lavori pubblici in pesante ritardo e rete idrica groviera che perde ingenti quantità d’acqua. È quanto denuncia il vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo in un sopralluogo di ieri pomeriggio ai lavori di riqualificazione di via del Tagliamento a Sorgane, periferia sud di Firenze. “Sorgane fa acqua da da tutte le parti? – si chiede Gandolfo – I lavori di riqualificazione del programma 'Pon Metro' sono iniziati il 31 maggio e dovevano terminare il 21 luglio. A fine agosto sembra tutto in alto mare. Su tutto il tracciato della via ci sono perdite alla rete idrica come si può vedere nel video. come vicino piazza Istria e all’angolo con via Isonzo. I cittadini ci hanno segnalato che hanno avuto cali di pressione e problemi idrici di varia natura, nonché i disagi dovuti al prolungarsi di questi lavori. Con i consiglieri Jacopo Cellai e Alessandro Draghi solleciteremo a Publiacqua il ripristino della rete idrica e la conclusione dei lavori e chiederemo conto dell'inefficienza dell'amministrazione”.