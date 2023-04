Firenze, furto in una chiesa di Coverciano: rubati calici, microfono e altoparlante

Firenze, 4 aprile 2023 – Scempio a Firenze, in una chiesa di Coverciano. Qui è avvenuto un furto, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 aprile. I ladri sono entrati nella chiesa a notte fonda e sono scappati con calici, un altoparlante e un microfono. Il colpo è stato messo a segno nella chiesa di Santa Caterina da Siena, che si trova in via del Mezzetta.

A dare l'allarme è stato un aiutante del parroco quando si è accorto del fatto lunedì mattina. Al suo arrivo in chiesa, ha notato la porta della vetrata d'ingresso che era stata sfondata. I ladri, secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo aver fatto irruzione nella cappella, avrebbero rubato oltre ad alcuni calici, anche un altoparlante e un microfono. I malviventi avrebbero anche tentato di portare via una grondaia in rame, ma sono stati probabilmente disturbati e messi in fuga da qualcosa.

A consolidare questa ipotesi, la circostanza che la grondaia in rame sia stata trovata in parte divelta dal muro. È ancora da quantificare il valore della refurtiva, intanto gli inquirenti sono al lavoro per risalire all’identità dei malviventi.