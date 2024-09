Firenze, esce con la spesa senza pagare: arrestato 24enne

Firenze, 26 settembre 2024 - Riempie lo zaino di merce ed esce dal supermercato senza pagare, ma poi un 24enne marocchino è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri. È accaduto una settimana fa, il 19 settembre in un centro commerciale, in via Canova nel quartiere Isolotto a Firenze nel corso di un servizio straordinario di controllo dei carabinieri della compagnia Oltrarno finalizzato a prevenire fenomeni di criminalità diffusa. La vicenda viene resa nota stamani. Il giovane di nazionalità marocchina, dopo essere stato scoperto con la merce trafugata, del valore di 70 euro, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Al servizio di controllo hanno partecipato 30 carabinieri territoriali, in servizio presso le stazioni del capoluogo, oltre a reparti speciali quali il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, il Nucleo Cc Antisofisticazione e Sanità e il Nucleo Cc Cinofili e ha assicurato ispezioni capillari alla circolazione stradale e all'interno dei locali commerciali, nei bar e nei ristoranti e in alcuni giardini comunali tra via Canova e piazza Matas e l'identificazione di 70 persone.

