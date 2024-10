Firenze, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri

Firenze, 15 ottobre 2024. I medici fiorentini hanno eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze. I votanti sono stati 1083. Alla lista “Etica professione e diritti” è andata la maggioranza assoluta con 796 preferenze. Il presidente uscente, Pietro Dattolo, ha avuto 850 voti, 817 per Elisabetta Alti e Maria Antonia Rosaria Pata. La lista “Autonomia per la conoscenza” ha ottenuto 100 preferenze. Il nuovo Consiglio, una volta insediato, procederà all’elezione del nuovo presidente dell’Ordine per il mandato 2025-2028.

“Siamo contenti per i 1083 medici che si sono recati alle urne - dice il presidente uscente dell’Ordine Pietro Dattolo - dovremo comunque continuare a lavorare sull’affluenza. Un ringraziamento va a chi ha votato, a chi ha permesso l’allestimento del seggio e ovviamente ai candidati”. .“Dal punto di vista dei risultati - aggiunge Dattolo - non posso che essere felice per la fiducia e la stima dimostrate da tanti colleghi. Rimaniamo tutti impegnati su tre obiettivi fondamentali: proteggere i colleghi dalle aggressioni, combattere per l’abolizione del reato di colpa medica, difendere il sistema sanitario pubblico, gratuito e universale”. Ecco i consiglieri eletti: Pietro Dattolo 850 voti, Elisabetta Alti 817, Maria Antonia Rosaria Pata 817, Maria Grazia Mori 815, Sergio Baglioni 813, Massimo Martelloni 813, Lucia Toscani 813, Andrea Galli 812, Andrea Ungar 812, Paolo Fontanari 811, Luca Lillo 808, Silvia Blaszczyk 807, Simona Bennati 804, Luciano Gabbani 803, Maurizio Paparo 803. Maurizio Costanzo