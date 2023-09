Firenze e Pistoia uniti per la cultura Due tesori con un ticket unico Il Duomo e San Zeno aprono le porte Firenze e Pistoia uniscono le loro forze per promuovere la cultura: un biglietto congiunto permette di visitare i due tesori e coupon gratuiti per l'ingresso al Museo dello Spedale del Ceppo. Un progetto di turismo sostenibile.