Firenze, donna investita dal tram: ricoverata in codice rosso

Firenze, 9 ottobre 2024 – Una donna di 72 anni è stata investita dal tram tra via Vittorio Emanuele e via Alderotti. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso e ha riportato molti traumi, ma (a quanto si apprende) non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma da quanto appreso il mezzo in movimento l’avrebbe colpita mentre per qualche motivo si trovava sui binari. Anche i passeggeri a bordo si sono accorti di quanto era accaduto. La donna è stata immediatamente soccorsa dai mezzi del 118 ed è stata trasportata a Careggi.

Non è la prima volta che accadono incidenti che vedono protagonista la tramvia, ma una volta ricostruita la dinamica si potranno anche accertare eventuali responsabilità.