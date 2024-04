Firenze dei Bambini: Festival "Germogli" promuove impegno verso il futuro e l'ambiente

E’ tornato più fiorito che mai il grande evento Firenze dei Bambini, alla sua undicesima edizione, con un tema speciale: il festival dedicato ai bambini e ai ragazzi si svolge fino a domani e avrà come titolo "Germogli": sarà dedicato ai temi della terra, della natura e delle relazioni fra esseri viventi. L’edizione cerca di promuovere un impegno generativo verso il futuro e verso l’ambiente, secondo una prospettiva civica e interconnessa, che vede i bambini veri "germogli" del nostro mondo. L’evento è promosso dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze e sviluppato da MUS.E, con la direzione artistica di Valentina Zucchi. Oggi e domani sono giorni ideali per vivere Firenze "a misura di bambino", tanto per i residenti quanto per le famiglie in visita occasionale, con centinaia di iniziative. Ai i partecipanti del festival saranno distribuiti specifici braccialetti, che consentiranno l’accesso gratuito dei bambini e di un accompagnatore in Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Santa Maria Novella, Museo Bardini e dove sono in programma attività specifiche a sfondo naturale a cura di MUS.E, fra cui anche due appuntamenti del progetto "I musei visti dai bambini", realizzato con la Rete Museale Musei di Tutti. A tutti i piccoli partecipanti del festival, inoltre, saranno offerti album, figurine e gadget degli amatissimi Cucciolotti, grazie alla collaborazione di Pizzardi Editore. Tutte la attività sono gratuite. Alcune attività sono ad accesso libero fino a esaurimento posti, altre su prenotazione (sia per i bambini sia per gli adulti).