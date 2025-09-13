Firenze, controlli della Pol-Tramvia: fogli di via per due 25enni bosniache

Firenze, 13 settembre 2025 – Si aggiravano in modo sospetto vicino ad un gruppo di turisti. Per questo motivo sono state subito notate dalla Pol-Tramvia. E’ successo nei giorni scorsi, quando gli agenti impegnati nei controlli lungo i percorsi di Sirio hanno notate due donne che, alla fermata Guidoni della T2, si aggiravano in modo decisamente sospetto intorno ad un gruppo di turisti giapponesi.

Alla vista dei poliziotti, le due 25enni di origine bosniaca hanno tentato di fuggire, cercando di salire su un vagone della tramvia. Il pronto intervento degli agenti ha però impedito la fuga.

Dalle verifiche è emerso che entrambe avevano diversi precedenti penali. Considerata la gravità dei fatti e per prevenire possibili episodi futuri, il questore della provincia di Firenze ha emesso nei loro confronti due fogli di via obbligandole a non fare ritorno in città per i prossimi quattro anni.

L’iniziativa rientra nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio e di prevenzione dei reati lungo le linee della tramvia, con particolare attenzione ai punti di maggiore afflusso turistico.