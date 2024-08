Firenze, controlli per la sicurezza stradale nel Quartiere 5

Firenze, 1 agosto 2024 - Proseguono i posti di controllo nel territorio del Quartiere 5 da parte del reparto Q5 Rifredi. Nella giornata di ieri è stato effettuato un posto di controllo in ingresso città con prefiltraggio in Via Pistoiese durante il quale sono stati fermati 25 veicoli. Dai controlli operati preme segnalare l’intervento sanzionatorio a carico del conducente di un autocarro privo di patente di guida. Il cittadino, di nazionalità rumena, di 40 anni residente a Firenze veniva sanzionato ai sensi dell’art. 116 CdS per 5.100 euro con conseguente fermo per tre mesi dell’autocarro.

Nei giorni scorsi, sempre a seguito dell’attività di Polizia stradale, gli agenti del Q5 Rifredi hanno notato un’auto di grossa cilindrata in sosta sempre in via Pistoiese. L’auto, si legge in una nota del Comune, "richiamava l’attenzione degli operanti poiché esponeva targa tedesca per l’esportazione scaduta da oltre un mese e pertanto rendeva il veicolo come non immatricolato e privo di copertura assicurativa (in base all’art. 93 e 193 del CdS). Il veicolo veniva rimosso e sottoposto a sequestro con sanzioni di 866 euro per l’assicurazione e 430 euro per l’art. 93 CdS”.

L’ultimo episodio è avvenuto sabato pomeriggio quando una pattuglia intercettava in Via di Novoli una Mercedes di grossa cilindrata condotta da un cittadino extracomunitario; l’uomo, di 42 anni residente a Firenze, al controllo della Motorizzazione risultava con la patente sospesa a tempo indeterminato per azzeramento di punti a seguito di numerose violazioni cui faceva seguito la mancata presentazione all’esame teorico per il recupero di punti fissato il 25 marzo del 2023. Si procedeva pertanto al rilievo della sanzione prevista ai sensi dell’art. 128 CdS per guida con patente con 0 punti per un importo di 168 euro con l’aggravante della revoca della patente. La revoca comporterà per l’interessato, ai fini dell’ottenimento di una nuova patente, il dover ripetere tutto l’iter degli esami teorici e pratici. All’uomo veniva inoltre contestata la violazione amministrativa dell’art. 75 Dpr 309/90 poiché sul sedile del passeggero c’erano 3,8 gr. di hashish che venivano sequestrati per la distruzione.