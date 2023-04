Firenze, compiti speciali per le vacanze di Pasqua: “Divertitevi e fate ciò che vi piace”

Firenze, 6 aprile 2023 – “Ho chiesto ai ragazzi di riposarsi e vivere appieno i momenti che passeranno a casa, che è molto diverso da fare niente”. Sta facendo il giro dei social la lettera scritta dalla maestra Morgana Di Ascenzo, che ha dato ai suoi alunni di quarta elementare dei compiti per la vacanze pasquali decisamente singolari. Niente temi da scrivere, libri da leggere o compiti di matematica, ma una lunga lettera, divisa per punti, su come godersi al meglio i pochi giorni di riposo.

"Cantare e ascoltare musica”, “Cercare e mangiare tante uova”, “Ricordarsi di dire spesso grazie”: sono solo alcuni dei compiti presenti nella lista della professoressa Di Ascenzo.

"Sono quasi stupita dal successo che ha riscosso – racconta -, è una cosa che ho già fatto in passato. Diciamo che andare incontro alle esigenze dei bambini è da sempre una mia caratteristica. Vorrei che nei pochi giorni di vacanze pasquali, i bambini dessero fondo a tutte le loro esperienze e quello che hanno imparato. Si tratta di un compito di realtà. Qualcuno dei ragazzi mi ha detto che non avevo assegnato compiti, ma è proprio questa la difficoltà. Quello che voglio da loro è che siano capaci di vivere il tempo che passeranno con le loro famiglie, di saper vedere e godere del bello che li circonda.

Ho tanta fiducia in loro, e sono certo che capiranno di cosa si tratta e cosa voglio che facciano. Mi piacerebbe che potessero guardare il mondo con gli occhi di chi vuole scoprire qualcosa e imparare, riuscendo a farsi stupire. Come fermarsi ad osservare un fiore che nasce in mezzo alla città. Credo sia un bel compito, non una settimana di vacanza. Che gli serva per accrescere la loro sensibilità e le loro passioni”.