Firenze, cerca di sfuggire alla municipale: scoperto senza patente

Firenze, 7 aprile 2023 - Con l’approssimarsi delle festività pasquali si intensificano i controlli della polizia municipale di Firenze finalizzati alla sicurezza stradale. Gli agenti del Reparto di Rifredi hanno effettuato numerose verifiche sulle principali direttrici di ingresso e uscita città. Nei primi giorni della settimana sono stati 45 i veicoli sottoposti ad accertamento e 14 le sanzioni elevate: 5 per il mancato uso della cintura di sicurezza (83 euro e 5 punti patente decurtati), 6 per l’uso del cellulare alla guida (sempre 83 euro e 5 punti) e 3 quelli senza assicurazione (866 euro). Ma gli agenti si sono imbattuti anche tre conducenti responsabili di irregolarità più gravi. Il primo è un 43enne straniero già noto alle forze dell’ordine e con obbligo di firma. L’uomo è stato fermato da una pattuglia del Reparto di Rifredi in via Pistoiese mentre con uno scooter di grossa cilindrata cercava di allontanarsi svicolando tra le auto.

Durante gli accertamenti gli agenti hanno capito il motivo della tentata fuga: il mezzo è risultato senza assicurazione e l’uomo senza patente con conseguenti verbali da 868 e 5.100 euro, fermo e sequestro del veicolo. Ma i guai del centauro non sono finiti qui. Quando l’uomo ha tirato fuori il portafogli per mostrare i documenti, gli agenti hanno notato una pallina che poi è risultata essere hashish (2 grammi) e cartine lunghe. Tutto questo si configura come una violazione della condotta prevista per il mantenimento dell’obbligo di firma che sarà comunicata al Tribunale di Sorveglianza per la revoca della misura e conseguente ritorno in carcere per scontare la pena residua a suo carico.

Il secondo caso vede come protagonista è un 53enne fiorentino che è stato fermato in viale Guidoni alla guida di un motoveicolo con la revisione scaduta dal 2021 e già sospeso dalla circolazione. L'uomo ha finto di non avere con sé la carta di circolazione (che riportava il provvedimento di sospensione) ma gli agenti, grazie a un riscontro sulle banche dati ministeriali, hanno scoperto l’inganno. È emerso infatti che era già stato multato a dicembre 2022 per la mancanza di revisione. Per lui è scattato un verbale da 1.800 euro con fermo amministrativo del veicolo che gli è stato riaffidato con l’obbligo di custodirlo in area privata e chiusa fino al termine del provvedimento. Gli agenti gli hanno anche ritirato la patente perché deteriorata del veicolo. Ma l’uomo ha pensato bene di utilizzare comunque il mezzo tanto che l’indomani una pattuglia del Reparto Rifredi ha ritrovato il veicolo parcheggiato tra le auto poco distante dal luogo dove era stato fermato dai colleghi il giorno prima. A quel punto il mezzo è stato confiscato e rimosso con il carroattrezzi. Per l’uomo è scattato un ulteriore verbale da 774 euro e, come ulteriore sanzione, la revoca della patente di guida che è stata inviata alla Prefettura.

Infine l’ultimo caso riguarda un controllo a un autocarro che trasportava circa 6 quintali di scarti edili eseguito in viale XI Agosto. Il conducente, uno straniero di 40 anni, è risultato iscritto all'albo dei trasportatori di rifiuti speciali ma non aveva riempito il formulario obbligatorio. Per lui è scattata una sanzione per la violazione del Testo Unico dell’Ambiente pari a 3.200 euro.