Firenze, 28 novembre 2023 - Cena di beneficenza per Tommasino con tanti ospiti, nel segno della solidarietà. Si è tenuta presso il Fuor d’acqua di Firenze. Ancora una volta il rinomato ristorante di pesce è stato protagonista al fianco della Fondazione Tommasino Bacciotti per sostenere il Progetto Accoglienza Famiglie che presto arriverà ad inaugurare la 26esima Casa Tommasino. Una piacevole serata in compagnia di ospiti di eccezione come Eugenio Giani, Gianni De Magistris, Francesco Casini, Giancarlo Antognoni, Gianmatteo Mareggini, Silvio Zuccarini e la famiglia Sani di Stosa Cucine, insieme a tanti altri amici della Fondazione.

Firenze, cena di beneficenza per la Fondazione Tommasino Bacciotti

È stata l’occasione per parlare dei progetti che la Fondazione Tommasino Bacciotti porta avanti da 23 anni, con l’obiettivo di offrire assistenza alle famiglie con bambini in cura all’ospedale pediatrico Meyer e il reparto di riabilitazione pediatrica del Don Gnocchi di Firenze. Barbara e Paolo Bacciotti hanno ringraziato Samuele Querci e Leonardo Cecchi titolari del Ristorante Fuor d'acqua, e tutti i partecipanti, per l’affetto e la grande generosità dimostrata nei confronti di Tommasino. Maurizio Costanzo