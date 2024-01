"Firenze celebra Jannik Sinner: il tricolore illumina i luoghi simbolo della città"

"Il tricolore sui luoghi simbolo di Firenze per un abbraccio virtuale della nostra città a Jannik Sinner". Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella che in collaborazione con la partecipata Firenze Smart ieri sera ha deciso di illuminare dei colori verde, bianco e rosso alcuni fra i luoghi storici più simbolici della città per festeggiare l’impresa che ha portato l’ azzurro in vetta agli Australian Open.

A partire dal tramonto sono quindi illuminate le porte storiche, le torri storiche, il David al piazzale Michelangelo, il loggiato dell’Istituto degli Innocenti e il loggiato di piazza Santa Maria Novella.

Un modo per rendere omaggio all’impresa sportiva del 2024 da parte di un ragazzo che è riuscito dove solo Panatta e Pietrangeli erano arrivati molti anni fa, vincere un torneo del Grande Slam.